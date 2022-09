Prezydent: Absolutnie nie jestem zwolennikiem znaczącego przesuwania tych wyborów

W środowym wywiadzie głowy państwa dla TVN 24 poruszone zostały m.in. wątki ewentualnego przeniesienia terminu wyborów samorządowych.

Termin wyborów samorządowych. Opinia prezydenta Dudy

W ubiegłym tygodniu grupa posłów z PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy dotyczącej przeniesienia wyborów samorządowych na 2024 rok. Prezydent Duda przypomniał swoje stanowisko, które artykułował już wcześniej.

– Byłem rzeczywiście o to pytany i przez media o to byłem pytany i kuluarowo oczywiście przez polityków. Powiedziałem, że nie jestem absolutnie zwolennikiem znaczącego przesuwania tych wyborów, bo nie chce zakłócania procesów demokratycznych, ale chcę, żeby one odbywały się w sposób jak najbardziej czysty. Uważam, że również do zakłócenia procesów demokratycznych, wyborczych mogłoby dojść gdyby one zbiegły się z wyborami parlamentarnymi ze względów o których mówiła Państwowa Komisja Wyborcza, ze względu na dominację kampanii ogólnopolskiej, parlamentarnej nad kampanią samorządową – powiedział Andrzej Duda.

– Odsunięcie o pewien nie za długi czas tych wyborów mogłoby być rozwiązaniem dobrym, ale czekam na propozycje – dodał.

Sondaż: Większość ankietowanych nie chce zmiany

W opublikowanym 13 września sondażu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) zapytał Polaków o opinie na temat planów Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy dotyczących zmian w ordynacji wyborczej. W ostatni poniedziałek, 12 września br. wieczorem wyniki badania przedstawił portal rp.pl.

Według wyników sondażu IBRiS dla rp.pl, większość Polaków jest sceptycznie nastawiona do zmian w ordynacji wyborczej. W badaniu odpowiedź "nie powinno się dokonywać zmian ordynacji na rok przed wyborami" wskazało aż 64,1 proc. respondentów. 18,8 proc. badanych jest za zmianami. Natomiast 17,1 proc. uczestników sondażu nie ma zdania na ten temat.

Instytut zadał także drugie pytanie – o to, czy zmiana ordynacji wyborczej jest potrzebna. 28,7 proc. badanych uważa, że tak. Natomiast 47 proc. respondentów jest zdania, iż zmiany nie są potrzebne. Ponadto, jedna czwarta pytanych nie ma w tej sprawie zdania. Poza tym, większość, ponieważ 56,5 proc. uważa, że zmiana ordynacji ma znaczenie dla wyborów.

