Poseł PSL: Na razie nie ma mowy o tworzeniu żadnych list

Ostatnio odbyło się spotkanie liderów opozycji zorganizowane z inicjatywy byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Wydarzenie w 25-lecie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego zatytułowano: "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO – rola Polski".

Wyborcze bloki opozycji

– Jeśli opozycja pójdzie do wyborów w dwóch blokach, to ma większe szanse wybory wygrać – uważa Władysław Teofil Bartoszewski, który w czwartek był gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1. – Jeden blok centro-lewicowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy PO skręciła ostatnio bardzo ostro w lewo, gdy mówi o czterodniowym tygodniu pracy, aborcji bez ograniczeń do 12. tygodnia, 20-procentowej podwyżce dla wszystkich pracowników budżetówki i jej postulaty są akceptowalne dla Nowej Lewicy. Drugi – centro-prawicowy, gdzie naturalnym połączeniem byłaby Koalicja Polska i Polska 2050 Szymona Hołowni, bo w wielu punktach się zgadzamy – mówił.

Zdaniem Bartoszewskiego, "na razie nie ma mowy o tworzeniu żadnych list. Jest na to zbyt wcześnie. Trwają dyskusje programowe o: obronności, wymiarze sprawiedliwości". – Pytaniem jest, czy jedna lista zyskałaby poparcie wyborców. Próbowaliśmy w maju 2019 roku w wyborach europejskich i skończyło się tym, że PiS wygrał 7 pkt proc. – stwierdził poseł PSL.

Użycie broni jądrowej

W programie Telewizji Polskiej Władysław T. Bartoszewski został także zapytany o wojnę na Ukrainie. Jak przyznał, "teoretycznie możliwe jest użycie broni jądrowej przez Putina".

– Putin jest szaleńcem, ale racjonalnym szaleńcem. Jest jeszcze za wcześnie na koniec Putina. To może nastąpić, ale jeszcze nie teraz. Ta wojna, niestety, jeszcze potrwa – oznajmił deputowany.

Czytaj też:

Zgorzelski: Tusk nie jest obciążeniem dla opozycjiCzytaj też:

Hołownia: Kolega Czarzasty dał się ponieść gorącemu pragnieniu