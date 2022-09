Poboży: Tusk powinien wstydzić się za siebie

– Donald Tusk powinien wstydzić się za siebie. To, jak zredukował swoją osobę – byłego szefa polskiego rządu, byłego przewodniczącego Rady Europejskiej – do roli internetowego trolla, którym jest, to jest po prostu powód do wstydu. (...) Tusk próbuje się przefarbować na polityka sceptycznego wobec prezydenta Rosji Władimira Putina, ale w istocie jest najbardziej prorosyjskim polskim politykiem od wielu lat – mówił wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w czwartek był gościem Radia Zet.

Zdaniem Błażeja Pobożego, o osobie Donalda Tuska i jego działaniach najgorzej świadczą obecnie między innymi internetowe wpisy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Poboży: Postanowiliśmy wyprzedzająco przeprowadzić akcję

W czwartek w Radiu Zet Poboży był pytany także o to, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy zabezpiecza dla każdego Polaka tabletki z jodkiem potasu. "W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu" – poinformował ostatnio resort spraw wewnętrznych i administracji.

– Potencjalne uderzenie w elektrownię mogłoby doprowadzić do awarii i skażenia radioaktywnego, powstania chmury radioaktywnej, która mogłaby przejść do Polski, więc postanowiliśmy wyprzedzająco przeprowadzić akcję – skomentował Błażej Poboży. – Ostatnie dni pokazały, że Rosjanie nie unikają niebezpiecznych sytuacji, takich jak ostrzał w pobliżu elektrowni. (...) Prowadzimy działania wyprzedzające, które mają zabezpieczyć nas na wypadek sytuacji, do której – mam nadzieję – nie dojdzie – stwierdził wiceminister.

