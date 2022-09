Prezydent Gdańska: UE potrzebuje konkretnego planu, jak pomóc Ukrainie w odbudowie

Dulkiewicz wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Regionów w czeskiej Pradze, na którym był też obecny między innymi mer Kijowa Witalij Kliczko.

– Na przykładzie mojego miasta, Gdańska, miasta solidarności i wolności, mogę powiedzieć, że tak jak możemy, staramy się pomóc czy to Buczy, czy Chersoniowi. Wysłaliśmy różne urządzenia mogące pomóc w naprawie systemu wodno-kanalizacyjnego. Do Lwowa np. wysłaliśmy autobusy komunikacji publicznej. Tylko, że to są bardzo punktowe, małe działania. Myślę, że dzisiaj, jako Unia Europejska, potrzebujemy konkretnego planu, jak pomóc Ukrainie w odbudowie – oznajmiła prezydent Gdańska, na którą w czwartek powołała się PAP MediaRoom.

Pomoc Ukrainie

Zdaniem Dulkiewicz, "bardzo ważne jest to, żeby poza pomocą rzeczową, humanitarną potrzebną »tu i teraz«, myśleć także długofalowo". Polityka zauważyła, że Ukraina, która złożyła wniosek o członkostwo w UE, potrzebuje również bardzo konkretnego wsparcia. – Dzisiaj powinniśmy myśleć o tym, jak chociażby wspierać transformację energetyczną, myśleć o odbudowie i przebudowie, która będzie zgodna z wymaganiami współczesnego świata, ekologii czy kryzysu klimatycznego – oceniła.

Według Aleksandry Dulkiewicz, "istotne jest również zapewnienie, żeby finansowanie, które może płynąć z różnych miejsc, było bezpieczne, jeżeli chodzi o korupcję i żeby przepisy dotyczące wydatkowania środków europejskich czy bankowych były transparentne". Polityk powiedziała też, iż przykładem miasta, które zrobiło bardzo wiele w tej kwestii, był Mariupol, obecnie zajęty przez Rosjan i w 90 proc. zniszczony. – Te kompetencje i ta praca na Ukrainie już zostały wykonane i trzeba się tymi doświadczeniami podzielić – podkreśliła Dulkiewicz, cytowana przez PAP MediaRoom.

Czytaj też:

"Rosja wybrała drogę konfrontacji". UE szykuje kolejne sankcje na MoskwęCzytaj też:

Poseł Konfederacji: W Polsce też potrzebujemy mobilizacji