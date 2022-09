Ociepa: To początek końca Rosji Putina

– Z całą pewnością jest to początek końca Rosji putinowskiej. Ta wojna od samego początku toczy się nie po myśli Putina – powiedział w czwartek w Radiu ZET sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa.

Polityk uważa, że Putin liczył na szybkie zwycięstwo, ale to mu się nie udało. Ogłoszenie częściowej mobilizacji ma w opinii eksperta dowodzić tego, że Ukraina wygrywa nie tylko w przestrzeni informacyjne i moralnej, ale także militarnej.

– Ukraina miała się poddać bez jednego wystrzału, sama presja polityczna miała zmusić Kijów do ustępstw. Następnie szybkie zwycięstwo, to również się (Putinowi – red.) nie udało – mówił sekretarz stanu.

Ociepa: Putin oszukał Rosjan

– Putin z całą pewnością oszukał swoich obywateli. Już na samym początku, najpierw definiując Ukrainę jako potencjalnego agresora, później nazywając wojnę operacją specjalną – wymieniał Ociepa.

Sekretarz stanu uważa, że najbardziej niebezpieczne wydają się referenda, które Rosja chce przeprowadzić na ziemiach okupowanych we wschodniej Ukrainie. Polityk uważa, że jeżeli Putinowi uda się włączyć te terytoria do Federacji Rosyjskiej, to będzie miał pretekst do "sięgnięcia po doktrynę wojenną do obrony własnego terytorium i obywateli".

Nowy pakiet sankcji na Rosję

Ociepa został zapytany także o to, jak będą wyglądały sankcje, które Polska oraz kraje Bałtyckie planują nałożyć na Rosję. Polityk odparł, że będą one rozszerzeniem tych obecnie funkcjonujących, po to by "wykręcać ręce gospodarce zbrojeniowej Rosji".

– Chodzi o to, żeby sankcje zostały przyjęte przez pozostałych członków wspólnoty. To wymaga uzgodnień. Nasza dyplomacja przygotowuje pakiet, wspólnie z KE będziemy musieli przekonać pozostałe państwa członkowskie. Kwestia sankcji, nie jest taka oczywista na zachodzie – podkreślił sekretarz stanu.

