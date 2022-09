Patriarcha Cyryl wspiera mobilizację. "Jeśli umrzesz za kraj, będziesz z Bogiem"

Dekretem z 21 września prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił "częściową mobilizację". Według ministra obrony Siergieja Szojgu do armii może zostać wcielonych ok. 300 tys. osób. Decyzja władz wywołała popłoch. W ciągu pierwszych 24 godzin wyprzedano wszystkie bilety lotnicze m.in. do Baku oraz Stambułu. Ceny biletów drastycznie wzrosły. Na granicy z Finlandią utworzyła się wielokilometrowa kolejka. W rosyjskich miastach wybuchły antymobilizacyjne protesty.

Tymczasem zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Cyryl I wezwał do tego, aby "nie bać się śmierci" podczas mobilizacji.

"Idź odważnie, aby wypełnić swój wojskowy obowiązek. I pamiętaj, że jeśli umrzesz za swój kraj, będziesz z Bogiem w Jego królestwie, chwale i życiu wiecznym" – słowa duchownego cytuje białoruski niezależny kanał "Nexta".

Patriarcha moskiewski ubolewa nad "przeinaczaniem" historycznych wydarzeń

W odczytanym przez metropolitę wołokołamskiego Antoniego Sewryuka przesłaniu na VII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtanie patriarcha Cyryl wezwał do zachowania "jasnego umysłu i spokoju duszy". "Szczególnie w tych trudnych dla ludzkości czasach wiara może się do tego przyczynić" – stwierdził Cyryl.

Abp Antoni, szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego jako przewodniczący delegacji RKP, dodał, że coraz łatwiej jest manipulować informacjami. "Ostatnie wydarzenia pokazały, jak łatwo udało się stworzyć obraz wroga" - powiedział i dodał: "Ludzie wytykają palcami innych i podżegają do nienawiści".

"Społeczność światowa przeżywa bardzo trudny moment" - kontynuował abp Antoni. - "Tylko wiara może uratować ludzkość przed chaosem i anarchią". W tym kontekście - zaznaczył - kluczowe jest przykazanie "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego".

Abp Antoni powiedział, że ma nadzieję, iż po doświadczeniach z "pandemią", na Kongresie będzie omawianych wiele ważnych problemów światowej społeczności, takich jak głód czy rosnący ekstremizm.

