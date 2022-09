500 plus dla małżeństw. Ekspert: To nie ma sensu

"500 plus dla małżeństw z 50-letnim stażem" to petycja obywatelska, która właśnie trafiła do Sejmu. Zdaniem prof. Juliana Auleytnera, byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, świadczenie miałoby wymiar polityczny.

– Starsi państwo pójdą głosować na PiS – powiedział money.pl prof. Auleytner, pomysłodawca programu 500 plus wprowadzonego przez PiS w 2016 roku.

Poseł PiS, który anonimowo udzielił wypowiedzi "Gazecie Wyborczej" pozytywnie odniósł się do petycji obywatelskiej. Uważa, że w obecnych czasach, w których co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, dodatkowa gratyfikacja dla małżeństw z ponad 50-letnim stażem byłaby sygnałem, że władza dba o polskie rodziny. Jego zdaniem warunkiem przyznania świadczenia powinno być także posiadanie dzieci.

Zły czas na wprowadzanie świadczeń?

Prof. Auleytner uważa, że z ekonomicznego punktu widzenia przedmiot petycji nie ma żadnego sensu.

– Przy obecnej inflacji byłoby to przeciwieństwo 500 plus na dzieci. W 2016 roku była deflacja i z niej można było wyjść programami socjalnymi. Dlatego pomysł 500 plus dla małżeństw stoi w totalnej opozycji do aktualnych warunków ekonomicznych – ocenił ekspert.

Podkreślił, że emeryci i renciści zostali już wcześniej docenieni przez polski rząd, który wypłacił im świadczenia w postaci 13. i 14. emerytury.

"Totalna amatorszczyzna"

– Trzeba się wstrzymać z kolejnymi świadczeniami i poczekać, aż wyklaruje się sytuacja ekonomiczna. Obecnie to licytacja na wydawanie pieniędzy – zauważył profesor. Jego zdaniem PiS "szasta pieniędzmi na prawo i lewo", a takie podejście do świadczeń socjalnych jest przejawem "totalnej amatorszczyzny".

– Działa jedynie intuicja: ktoś wymyśli coś głupiego lub mądrego i trzeba to realizować – powiedział pomysłodawca 500 plus.

Zdaniem części ekspertów petycja ma szanse powodzenia, ponieważ ewentualna realizacja programu 500 plus dla małżeństw z 50-letnim stażem nie obciążyłaby znacznie budżetu państwa.

