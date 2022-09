Wójcik: Nie będzie łatwo. To trzeba uczciwie ludziom powiedzieć

Polityk Solidarnej Polski był pytany o zapasy węgla na antenie TVP1. – O tym jak zabezpieczyć ludzi, jak zwalczać kryzys jaki jest teraz na rynku energetycznym rozmawiamy co tydzień, na każdym posiedzeniu Rady Ministrów. Węgiel systematycznie dopływa do nas z różnych części świata. Wsłuchuję się tu w głos minister Moskwy, która ma największą wiedzę na temat tego jak wygląda sytuacja na rynku – wskazał minister.

Jednocześnie ocenił, że najbliższy sezon grzewczy to czas dużych wyzwań. – To nie będą łatwe miesiące. Trzeba to uczciwie ludziom powiedzieć. Za granicą z Polską trwa wojna, trudna sytuacja gospodarcza jest na całym świecie, trwa największy kryzys energetyczny od kilkudziesięciu lat. Ale robimy wszystko co w naszej mocy by zabezpieczyć ludzi – zadeklarował Michał Wójcik.

Wójcik: Polityka klimatyczna UE to błąd

Minister zauważył, że obecny kryzys energetyczny to efekt nie tylko wojny na Ukrainie, ale wieloletniej polityki unijnej w zakresie ochrony klimatu.

– 10 lat temu Solidarna Polska powstała na bazie sprzeciwu wobec pewnych pomysłów, które pojawiały się w UE w związku z węglem – mówi wiceprezes tej partii. - Mamy węgla na 200 lat. Oczywiście nie da się go wszędzie wydobyć. Ale główny problem tkwi w polityce UE, w Brukseli. Timmermas to szaleniec, który w Glasgow jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że nie ma węgla w pomyśle na politykę klimatyczną UE. Potem zmienił zdanie bo zobaczył, że sytuacja jest dramatyczna w różnych krajach UE, że węgiel jest konieczny. Powinien podać się do dymisji. Cała polityka klimatyczna UE to błąd. My nie jesteśmy szaleńcami żeby nie chcieć żyć w kraju o czystym środowisku, ale trzeba ważyć racje – podkreślił gość Telewizji Polskiej.

