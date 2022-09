46. rocznica powstania KOR. Prezydent: Jestem dumny, że mogę wręczyć te odznaczenia

Podczas uroczystości głowa państwa polskiego wręczyła najwyższe odznaczenia państwowe – Ordery Orła Białego założycielom i działaczom Komitetu Obrony Robotników (KOR).

Odznaczeni zostali:

Mirosław Chojecki – działacz opozycji antykomunistycznej, współorganizator Komitetu Obrony Robotników, odpowiedzialny za powielanie pierwszych czasopism niezależnych: "Biuletyn informacyjny", "Komunikat KOR". Współzałożyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej "NOWa", największego wydawnictwa działającego poza cenzurą na emigracji, członek Biura Zagranicznego "Solidarności";

Antoni Macierewicz – jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca '68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Twórca podziemnego pisma "Głos", jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny, aresztowany ponad 20 razy. Obecnie parlamentarzysta, marszałek senior Sejmu RP;

Piotr Naimski – działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Były pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej odwołany.

Prezydent Duda: Dziękuję i przepraszam

W trakcie wydarzenia w warszawskim Belwederze głos zabrał prezydent Andrzej Duda. – Ciężko jest zebrać się na odwagę, mając świadomość tego, że ci, którzy protestowali wcześniej zginęli, ale ta przesiąknięta duchem patriotycznym młodzież stanęła przy robotnikach. Jestem dumny, że mogę wręczyć te odznaczenia w 46. rocznicę powstania KOR i chcę przeprosić, że dopiero teraz wolna Polska panów honoruje – zwrócił się do odznaczonych polski przywódca.

– Dziękuję za to co zrobiliście, że wytrzymaliście. Wy i wasze rodziny. Nie byłoby dzisiejszej Polski bez tamtej odwagi i ryzyka. Dziękuję za to, co panowie robiliście już w wolnej Polsce – za wzmacnianie suwerenności – powiedziała głowa państwa.

