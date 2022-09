Kowalski o szefowej KE: Niemiecka, bezczelna eurokratka

Czytaj też:

"Nękanie instytucjonalne". Salvini zapowiada wniosek o odwołanie von der LeyenWiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski, Janusz Kowalski zwrócił się członków włoskiego ugrupowania Bracia Włosi. W skierowanym do nich filmu, polityk odniósł się do ostatnich wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Von der Leyen "grozi" Włochom

Przypomnijmy, że w wyniku upadku rządu premiera Mario Draghiego, na niedzielę zaplanowano we Włoszech przedterminowe wybory parlamentarne. Według sondaży szansę na zwycięstwo i samodzielne rządy ma koalicja prawicowa, na czele której prawdopodobnie stanie Giorgia Meloni, liderka ugrupowania Bracia Włosi.

Odnosząc się do głosowania, szefowa KE stwierdziła w rozmowie z mediami: "Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów we Włoszech. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, tak jak w przypadku Węgier i Polski".

Wypowiedź von der Leyen wywołała falę krytyki, między innymi ze strony polskiego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. "Prawdziwe imię Von der Leyen: szantażystka. Nie chodzi jej o praworządność, ale by rządzili ci, których chce Berlin" – skomentował słowa szefowej KE polityk. "Dlatego nalegałem, by premier Mateusz Morawiecki nie zgadzał się na warunkowość Funduszu Odbudowy. To narzędzie do odbierania suwerenności narodom Europy" – podkreślił szef MS.

Kowalski o von der Leyen: Szantażystka

– Bracia Włosi, wygrajcie wybory w przyszły weekend, stwórzcie nowy suwerenny, prawicowy rząd, z panią Giorgia Meloni na czele – mówi tymczasem na nagraniu na Twitterze Kowalski.

– Pomóżcie nam rozliczyć unijnych szantażystów, eurokratów, z Ursulą von der Leyen na czele – dodaje wiceminister rolnictwa.

– Po to, aby nigdy was Włochów, ani nas Polaków, ta niemiecka, bezczelna eurokratka nie szantażowała – podkreślił dalej Kowalski.

