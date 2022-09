Licytacja na antyrosyjskość i mobilizacja w Rosji. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Miniony tydzień przyniósł wiele interesujących wydarzeń w Polsce i na świecie. Prezentujemy najważniejsze z nich.

Dokument z 10 kwietnia 2010 roku o współpracy między Polską a Rosją

Na konferencji prasowej przedstawiono dokument z 10 kwietnia 2010 roku o gospodarczej współpracy Polski z Rosją. Radosław Fogiel, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, przedstawił list kondolencyjny, który trafił do rąk Władysława Pawlaka.

Rzecznik PiS zwrócił uwagę, że już w drugim akapicie tego listu czytamy: "w tę trudną godzinę chciałbym podkreślić swą gotowość do dalszej aktywnej współpracy z panem celem rozwoju rosyjsko-polskiego współdziałania w dziedzinie energetycznej w zakresie realizacji zakrojonych na wielką skalę porozumień osiągniętych przez przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i przewodniczącego Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska".

"Częściowa mobilizacja" w Rosji

Tajny punkt dekretu prezydenta Rosji Władimira Putina pozwala Ministerstwu Obrony na mobilizację miliona osób – ustaliła "Nowaja Gazieta". Chodzi o dokument podpisany 21 września, na mocy którego zarządzono częściową mobilizację.

Do wojska mają być powoływani rezerwiści i osoby mające doświadczenie bojowe lub specjaliści potrzebni rosyjskiej armii. Według słów ministra obrony mobilizacja ma objąć ok. 300 tysięcy osób.

Na Ukrainie rozpoczęły się "referenda" ws. aneksji do Rosji

W czterech, częściowo okupowanych przez Rosję obwodach Ukrainy: ługańskim, donieckim, chersońskim i zaporoskim rozpoczęły się w piątek "referenda" dotyczące przynależności państwowej. W dniach 23-27 września w czterech obszarach Ukrainy kontrolowanych przez Rosję i siły promoskiewskie są przeprowadzone "referenda". Mieszkańcy mają odpowiedzieć na pytanie czy chcą, aby terytoria tych obwodów stały się częścią Federacji Rosyjskiej.

Burzliwy szczyt ONZ. Ławrow opuścił salę obrad

W czwartek na specjalnym posiedzeniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. W posiedzeniu wzięła udział również rosyjska delegacja pod przewodnictwem Siergieja Ławrowa. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow podczas sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ zarzucił Ukrainie, że "przekształciła się w państwo totalitarne".

Spotkanie opozycji

We wtorek z inicjatywy byłych prezydentów – Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego – odbyło się spotkanie liderów opozycji. Choć głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo, nie zabrakło dyskusji nt. możliwych wspólnych list na najbliższe wybory parlamentarne. Dochodzi jednak do tarć. Lewica jednoznacznie zapowiada, że nie pójdzie do wyborów z partią Jarosława Gowina. Z kolei PSL na razie dystansuje się od jakichkolwiek deklaracji.

