"Prostytutka polityczna". Matecki ostro o pośle PPS

W piątek prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego posła Prawa i Sprawiedliwości, marszałka seniora Sejmu Antoniego Macierewicza, a także Piotra Naimskiego i Mirosława Chojeckiego, czyli założycieli i działaczy Komitetu Obrony Robotników (KOR). Uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych odbyła się z okazji 46. rocznicy powstania KOR.

Decyzja o odznaczeniu byłego szefa MON wywołała falę komentarzy. Politycy opozycji twierdzą, że Antoniemu Macierewiczowi ten order się nie należy.

Oburzenie Rozenka. Komentarz Mateckiego

Wśród krytyków decyzji ws. odznaczenia dla Macierewicza znalazł się poseł Polskiej Partii Socjalistycznej Andrzej Rozenek.

"Następny etap - Order Orła Białego dla Mejzy. Why not?" – napisał polityk na Twitterze, nawiązując do afer związanych z byłym wiceministrem sportu i turystyki Łukaszem Mejzą.

twitter

Wpis polityka skomentował radny PiS ze Szczecina Dariusz Matecki.

"Prostytutka polityczna, która ociekała radością po tym jak wypiła kieliszek wódki z Putinem, nie jest w stanie nikogo obrazić, bo w Polsce nie ma zdolności honorowej" – napisał Matecki.

Rozenek: wypiłem kieliszek wódki z Putinem

Wpis radnego PiS ze Szczecina odnosi się do wypowiedzi posła Rozenka z 2014 roku, kiedy polityk (wówczas w partii Janusza Palikota) wspominał w wywiadzie swoje spotkanie z prezydentem Rosji.

– Zostaliśmy zaproszeni do rezydencji Putina w Soczi. Podjęto nas wykwintną kolacją i rzeczywiście zaczęło się od kieliszka wódki. Potem było już tylko wino – opowiadał polityk.

– Było to spotkanie dosyć dziwne, a jednocześnie zapadające w pamięć. Po pierwsze długo czekaliśmy, bo chyba ponad godzinę. Następnie podano bardzo wykwintny posiłek, a na każde dwie osoby przypadał jeden kelner. Wszystko było naprawdę na najwyższym poziomie – wspominał Rozenek.

Czytaj też:

Order dla Macierewicza. Kancelaria Prezydenta odpowiada na zarzuty o złamanie prawaCzytaj też:

"Przydałaby się beatyfikacja". Stuhr kpi z odznaczenia byłego szefa MON