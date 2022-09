Polowanie na Gowina

Wszystko zaczęło się od wizyty Gowina na spotkaniu pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego na temat 25-lecia akcesu Polski do NATO, które faktycznie miało być demonstracją jedności opozycji od PO do lewicy. Najbardziej agresywna była Izabela Leszczyna z Platformy, która ogłosiła, że gdyby Gowin wszedł do rządu, to „czułaby się tak, jakby do rządu wzięła kawałek Jarosława Kaczyńskiego”. Katarzyna Lubnauer nieco grzeczniej zaznaczyła, że nie widzi Gowina na wspólnej liście i we wspólnym rządzie opozycji. Bartłomiej Sienkiewicz lekceważąco ogłosił: „Niech idzie z PSL”.