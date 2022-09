Poskaczcie sobie, bękarty

Teraz, w „Wojnie z Zachodem” dostarcza argumentów na obronę cywilizacji zachodniej atakowanej dosłownie za wszystko, i to nie tylko w Trzecim Świecie, co od biedy można by zrozumieć, lecz także na swoim terenie, przez całe zastępy najprzeróżniejszych popaprańców, znajdujących bądź to szczególne upodobanie w kulturowym masochizmie uprawianym dziś na gigantyczną już skalę, bądź najzwyczajniej kręcących lody i na swoim zaprzaństwie robiącym znakomite interesy.