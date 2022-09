Czas działać

No, ale w wypadku ubiegłotygodniowej polemiki Łukasza Warzechy („Najpierw postawmy na Polaków”, „DRz” 38/2022) z moim tekstem o pilnej konieczności stworzenia narzędzi do zagospodarowania i asymilowania fali imigracyjnej to chyba przyzna każdy, kto czytał, że miałem powody przecierać oczy. Ja piszę, co trzeba w Polsce zmienić, by na imigracji zyskać, jak kiedyś USA, a nie