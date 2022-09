Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków analizują wyniki spisu powszechnego

My jednak dobrze pamiętamy powiedzenie, iż istnieją trzy kłamstwa: kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka – czy jakoś tak. Dlatego podchodzimy do wyników spisu z niewiarą, nieufnością i także trochę z niezrozumieniem.

Otósh ze spisu wynika, że Polaków jest mniej, ale za to przybywa ich w wielkich ośrodkach kosztem wsi oraz mniejszych ośrodków. Nawet jeśli jest to prawda, to wciąż nie da się wyjechać na wakacje, wyjść na ulicę, skorzystać z centrum handlowego czy transportu publicznego, iżby wszędzie nie potykać się o Polaków. Być może więc jest ich mniej, ale są tak porozstawiani, iż ciągle na któregoś z nich się trafia, parafrazując Pratchetta.