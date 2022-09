Błaszczak: Przygotowaliśmy kolejną nowelizację ustawy o weteranach

W sobotę, 24 września 2022 roku w podwarszawskich Markach szef MON spotkał się z weteranami biorącymi udział w zawodach sportowych "Wyzwanie Weterana" – poinformował resort.

Podczas inauguracji zawodów polityk przekazał wiadomość o planowanej nowelizacji ustawy o weteranach i rozszerzeniu wsparcia dla żołnierzy poszkodowanych pozostających w służbie wojskowej.

Kolejna nowelizacja ustawy

– Przygotowaliśmy kolejną nowelizację ustawy polegającą na tym, żeby dodatek finansowy dla żołnierzy – weteranów poszkodowanych wypłacany był nie tylko tym żołnierzom, którzy odeszli ze służby, ale również tym, którzy wciąż służą w szeregach Wojska Polskiego. Sądzę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Chodzi o to, żeby docenić tych żołnierzy, którzy za Polskę narażali swoje życie i zdrowie, służąc na misjach poza granicami kraju – mówił Mariusz Błaszczak.

W trakcie sobotniego wydarzenia w Markach wicepremier wręczył także nominacje weteranom do nowej reprezentacji Team Invictus Poland na międzynarodowe zawody Invictus Games Dusseldorf 2023. – Bardzo się cieszę z tego, że po raz kolejny mam zaszczyt wręczenia powołań naszej reprezentacji, która już w przyszłym roku będzie uczestniczyła w kolejnej edycji Invictus Games, tym razem w Niemczech. To są ludzie, którzy mają silne charaktery, którzy pracują nad sobą. Jakaś część zawodników już uczestniczyła w tych zawodach, chociażby w Hadze. Ale jest też duża grupa zawodników, którzy po raz pierwszy wezmą udział w zawodach. Jeden z panów powiedział mi, że już teraz jest to zwycięstwo, dlatego że jest aktywny, że stara się pracować nad sobą. To jest właśnie najważniejsze – ta aktywność, która pomaga w rehabilitacji – oznajmił minister obrony narodowej.

