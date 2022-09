Prezes Banku Światowego w ogniu krytyki za słowa o zmianach klimatu

Na wydarzeniu sponsorowanym przez "The New York Times" we wtorek Malpass nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie, czy spalanie paliw kopalnych przyczyniło się do globalnego ocieplenia. – Nie jestem naukowcem – stwierdził. Al Gore, były prezydent USA, na tej podstawie nazwał go "klimatycznym negacjonistą".

Prezes się broni

W wywiadzie dla "Politico Friday" Malpass zaznaczył, że nie złoży rezygnacji i że nie został o to poproszony przez żadną z rad członkowskich banku. Przyznał, że powinien odpowiedzieć inaczej.

Malpass powiedział również, że Bank Światowy zajmuje "silne przywództwo" w kwestiach klimatycznych. – Oczywiste jest, że emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności człowieka powodują zmiany klimatu – podkreślił w piątkowym wywiadzie. – Zadaniem dla nas, dla świata, jest więc zebranie razem projektów i środków finansowych, które faktycznie mają na to wpływ – dodał.

Departament Sprawiedliwości przeciwko Malpassowi

Malpass został nominowany na stanowisko przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w 2019 roku. Było to zgodne z wieloletnią tradycją, która pozwala Stanom Zjednoczonym wybierać szefa Banku Światowego, a europejskim rządom szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jego pięcioletnia kadencja kończy się w kwietniu 2024 roku. Sekretarz prasowy Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała w piątek, że administracja Bidena nie zgadza się z komentarzami Malpassa sugerującymi, że zmiany klimatyczne nie są spowodowane działalnością człowieka.

– Departament Skarbu pociągnie do odpowiedzialności Malpassa i będzie wspierał wielu pracowników Banku Światowego pracujących nad walką ze zmianami klimatycznymi. Ale jego usunięcie wymagałoby większości zainteresowanych stron – tłumaczyła Jean-Pierre.

– Negacjonizm klimatyczny nie ma miejsca w świecie, w którym miliony ludzi cierpią z powodu spustoszeń wywołanych kryzysem klimatycznym – stwierdziła z kolei Johanna Chao Kreilick, prezes Union of Concerned Scientists, organizacji zrzeszającej naukowców i oceniającej działania władz publicznych. – Malpassa należy natychmiast wymienić – dodała.

