Gociek: Siwe wilki

Choć we łbie mu się miesza, włos siwy, a mięśnie już zwiotczałe, to Dan Chase (używa też innych nazwisk) to wciąż maszyna do zabijania. Trzydzieści lat wcześniej walczył z Sowietami w Afganistanie, u boku dobrze rokującego lokalnego watażki Faraza Hamzada. Szefom z CIA nie bardzo się to podobało. Teraz ktoś z jakiegoś powodu chce Chase’a dorwać, a trop oczywiście wiedzie w przeszłość. Polowaniem kieruje Harold Harper, dawny druh bohatera, który waha się, czy go uciszyć (na zawsze) czy uratować.