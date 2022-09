Czarnecki: Na pewno dojdzie do znaczącej poprawy relacji Polska – Włochy

– Nie ingerujemy w polityczne sprawy Republiki Włoch, choć szkoda, że jej reprezentant w Komisji Europejskiej, czyli były premier Paolo Gentiloni, nas atakuje – skomentował Czarnecki w rozmowie z portalem wPolityce.pl, która została opublikowana w sobotę, 24 września.

Europarlamentarzysta podkreślił, że jego ugrupowanie polityczne "trzyma kciuki" we włoskich wyborach za narodowo-konserwatywną partię Bracia Włosi. – Jest duża szansa, że Włochy będą mieli pierwszego w historii premiera – kobietę. Na pewno dojdzie do znaczącej poprawy relacji bilateralnych Polska – Włochy oraz lepszej współpracy Warszawy i Rzymu na forum instytucji europejskich. Chodzi o Radę Europejską i Radę Unii Europejskiej – powiedział.

Stosunek Włoch wobec Rosji

Ryszard Czarnecki był pytany w rozmowie z portalem wPolityce.pl o ocenę stosunku Włoch względem Rosji. Jak stwierdził, "to poważny problem" tamtejszej klasy politycznej, co wynika z "nastrojów społecznych". Ostatnie badania opinii publicznej we Włoszech wykazują, że tylko około 39 proc. obywateli tego państwa uważa, iż winę za obecną sytuację wojenną na Ukrainie ponosi Federacja Rosyjska. Z kolei aż 37 proc. respondentów jest zdania, że wina leży po stronie Ukraińców, a także Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ryszard Czarnecki zwrócił także uwagę na to, że w krajach, takich jak Francja, Niemcy czy właśnie Włochy, rośnie odsetek osób, które uważają, iż powinno się złagodzić sankcje na Rosję za atak na Ukrainę.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał natomiast, że formacja Bracia Włosi będzie "kontynuować drogę sceptycyzmu wobec Rosji". – Zaprzyjaźniona z nami partia Bracia Włosi jest wobec Rosji sceptyczna – zaznaczył.

