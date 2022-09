Spekulanci układają nam rynek energetyczny

KAROL GAC: Zbliża się zima. Będzie ciemno i zimno?

ANNA ZALEWSKA: Zimą generalnie jest ciemno i zimno, ale na zewnątrz. Mam nadzieję, że w Polsce, a także w całej Unii Europejskiej zadbamy o Europejczyków tak, że będą odpowiednio ogrzani i oświetleni.

Eksperci wskazują, że nadchodzące miesiące będą wyjątkowo trudne. Na poważnie podnosi się temat ubóstwa energetycznego, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się abstrakcją. Pani przestrzegała przed tym już dawno.

To prawda. W pandemii pracowaliśmy nad prawem klimatycznym, które już w założeniach oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę było straszne. Kiedy zmieniały się parametry, m.in. unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), które szybowały jeszcze przed wojną, to założenia, że ok. 25 proc. Europejczyków będzie zagrożonych ubóstwem energetycznym, można było spokojnie podwoić. Pandemia, wojna na Ukrainie i szaleństwo na rynku energetycznym powodują, że Komisja Europejska próbuje ręcznie zarządzać energią i ciepłem. Niedawno spotkali się ministrowie do spraw energii, którzy poinformowali o czterech dokumentach legislacyjnych. Wszyscy spodziewali się, że szefowa KE Ursula von der Leyen pokaże na piśmie przynajmniej zręby dokumentów. Tymczasem mówiła w czasie przyszłym m.in. o powoływaniu zespołów, zadaniach i analizie. To powoduje, że obywatele wiedzą, iż UE się w tych kwestiach absolutnie nie sprawdza. Tymczasem w wielu punktach traktatowych zgodziliśmy się na wspólną politykę energetyczną.