Prezes PiS: Polską muszą rządzić uczciwi patrioci

W sobotę, 24 września 2022 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z mieszkańcami Wrocławia w ramach partyjnego objazdu kraju pt. "Dobry Rząd Na Trudne Czasy". Przypomnijmy, że kilka dni temu szef PiS ponownie ruszył w trasę, której głównym celem ma być rozmowa z Polakami. W ciągu najbliższych dwóch tygodni polityk spotka się z mieszkańcami sześciu miast.

Podczas czerwcowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiadał, że to właśnie dzięki spotkaniom i rozmowom z obywatelami politycy partii rządzącej mogą opowiedzieć o wszystkim, czego udało im się dokonać. – Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia? To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy – wzywał wówczas lider obozu władzy. – Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju – stara, wypróbowana metoda – podkreślał.

Kaczyński: Test zdaliśmy

– Kiedy w 2015 roku przejęliśmy władzę w państwie, to zaczęto nam nieustannie przeszkadzać, ale i tak zrealizowaliśmy nasze plany. (...) Uzdrowiliśmy sektor finansów publicznych i mogliśmy przekazać wsparcie finansowe dla przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa. Wcześniej nie było pieniędzy, bo Polska była okradana. Test pandemii zdaliśmy – powiedział Kaczyński podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Wrocławia.

Prezes PiS zauważył, że kolejnym kryzysem dla Polski jest wojna na Ukrainie "i idąca za nią »putinflacja«". Polityk zwrócił uwagę, że nasz kraj dostarcza broń walczącym Ukraińcom oraz przyjmuje uchodźców wojennych zza naszej wschodniej granicy państwowej.

"Kontynuacja polityki"

Kaczyński stwierdził, że wierzy w to, iż "Polacy chcą kontynuacji" polityki obecnego obozu władzy. – Wierzę, że za kilkanaście lat dogonimy Niemcy i wszyscy będą zarabiać na ich poziomie. Polska ma przed sobą piękną przyszłość – mówił.

– Polską muszą rządzić uczciwi patrioci. Osoby z naszego środowiska mają Polskę w sercu, dlatego warto nas poprzeć – oznajmił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

