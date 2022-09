Putin upadnie za dwa dni

NOTATNIK MALKONTENTA I Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła – to jeden z najsłynniejszych cytatów z „Roku 1984” Orwella.

Przypomniał mi się, gdy czytałem komentarze do zeszłotygodniowej decyzji Władimira Putina o częściowej mobilizacji w Rosji (faktycznie to ograniczenie jest bardzo umowne), która w istocie jest tym, przed czym przestrzegał m.in. wyklęty w Polsce John Mearsheimer: eskalacją. Otóż duża część polskiej opinii publicznej, a także polskich polityków wpadła w ekstazę taką, jakby Putina na Kremlu zastępował już jakiś Mahatma Gandhi. „Ha! To świadectwo słabości Rosji!” – brzmiał najczęściej powtarzany komentarz.