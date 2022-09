Kukiz o Rosjanach: Nie można ich wpuścić

Tajny punkt dekretu prezydenta Władimira Putina ma pozwolić rosyjskiemu ministerstwu obrony na mobilizację nawet miliona osób. Chodzi o dokument podpisany przez przywódcę Rosji w środę, 21 września tego roku, na mocy którego zarządzono na terytorium Federacji Rosyjskiej "częściową mobilizację wojskową". Do wojska mają być powoływani rezerwiści i osoby mające doświadczenie bojowe lub specjaliści potrzebni armii w działaniach wojennych na terenie Ukrainy.

Rosyjscy uciekinierzy w Polsce?

Środowa decyzja Władimira Putina o tzw. częściowej mobilizacji wywołała popłoch wśród rosyjskich rezerwistów. Rosjanie uciekają do krajów, do których mogą przybyć bez posiadania wizy. Według Google Trends, termin "opuszczenie Rosji" odnotował gwałtowny wzrost liczby internetowych wyszukiwań wśród Rosjan w ciągu 24 godzin od orędzie prezydenta Federacji Rosyjskiej.

– Ograniczenia wizowe działają i my nie zamierzamy wpuszczać do Polski hurtem żadnej grupy Rosjan, nawet tych, którzy będą mówili, że uciekają przed mobilizacją. To jest zbyt niebezpieczne działanie – stwierdził kategorycznie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Jednoznaczne stanowisko Kukiza

W rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Kukiz stwierdził, że nie można wpuścić Rosjan do Polski. – To ludzie nie do zweryfikowania. Gdybyśmy mieli stuprocentową pewność, że mamy do czynienia ze znanym opozycjonistą, to nie widziałbym problemu. Ale samo powołanie się na chęć uniknięcia służby wojskowej to zbyt mało, by było bezpiecznie. To może być po prostu agentura. Chodzi tu o bezpieczeństwo państwa – powiedział.

Parlamentarzysta podkreślił, że Federacja Rosyjska to "zdegenerowane państwo" i nie należy mieć co do tego żadnych wątpliwości.

