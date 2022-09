Zełenski do zmobilizowanych Rosjan: Gwarantujemy trzy rzeczy

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o surowszych karach w kraju. Chodzi o opór społeczny wobec mobilizacji wojskowej. Zmiany w rosyjskim kodeksie karnym obejmują wprowadzenie sankcji karnych za dobrowolne poddanie się i grabież w czasie służby wojskowej oraz podczas konfliktu zbrojnego.

Zełenski: Mobilizacja do grobów

Tymczasem do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy. W swoim najnowszym wystąpieniu Zełenski po raz kolejny zwrócił się nie tylko do Ukraińców, ale także do Rosjan. Szczególnie tych, którzy są obecnie przymusowo wcielani do armii. Zaapelował do nich, aby nie dali się zabić za Putina i złożyli broń, kiedy znajdą się na Ukrainie. Zełenski mówił po rosyjsku.

– Nieprzypadkowo deklarowana przez Rosję zbrodnicza mobilizacja została natychmiast nazwana "mobilizacją do grobów" przez samych obywateli Rosji. Mobilizacja do grobów. Rosyjskie władze doskonale zdają sobie sprawę, że skazują swoich obywateli na śmierć, nie ma innych opcji – ostrzegł.

Zełenski przekonywał, że kierownictwo rosyjskiej armii nie dbaj o życie swoich żołnierzy. – Wystarczy, że uzupełnią puste przestrzenie pozostawione przez zabitych, rannych, uciekinierów lub pojmanych żołnierzy rosyjskich. Waszego rządu nie obchodzi, kto zajmie te miejsca. Albo młodzi informatycy, którzy w ogóle nie służyli, albo emeryci, którzy służyli tylko w armii sowieckiej. Tak więc nadszedł dla ciebie kluczowy moment: właśnie teraz decydujesz, czy twoje życie się skończy, czy nie – powiedział polityk z Ukrainy o rosyjskiej mobilizacji.

Trzy gwarancje

Zełenski skierował do Rosjan, którzy poddadzą się na polu walki trzy zapewnienia.

– Po pierwsze, będziesz traktowany w cywilizowany sposób, zgodnie ze wszystkimi konwencjami. Po drugie, nikt nie będzie znał okoliczności twojego poddania się, nikt w Rosji nie będzie wiedział, że twoje poddanie się było dobrowolne. I po trzecie, jeśli boisz się wrócić do Rosji i nie chcesz wymiany, znajdziemy sposób, aby to również zapewnić – zapewnił ukraiński prezydent. – Ukraina zrobi wszystko dla swojego zwycięstwa. I każdy obywatel Rosji powinien zrozumieć: żadne sztuczki nie pomogą okupantowi – powiedział.

