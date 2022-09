PiS nieznacznie traci. Kto zyskuje poparcie? Nowy sondaż dla portalu DoRzeczy.pl

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?" – tak brzmiało pytanie postawione respondentom przez pracowników sondażowni Estymator.

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

W sondażu najwięcej osób – 35,9 proc. – wskazało na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. To spadek o 1,1 pkt proc. względem poprzedniego badania tej firmy, które zostało wykonane w dniach 8-9 września tego roku. Na drugim miejscu znalazła się ponownie Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), którą wskazało 26,8 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,7 pkt. proc. Podium zamyka tym razem Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 12,2 proc., co daje wzrost o 0,5 pkt. proc.

W Sejmie RP znalazłyby się jeszcze: Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 11, proc. deklarowanego poparcia (najwyższy wzrost w stawce – o 1,1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 6,5 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowy) – 6,1 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazło się Kukiz'15, zdobywając 1,3 proc. wskazać w sondażu, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu tego roku. Ponadto, odpowiedź "inne ugrupowania" wybrało 0,2 proc. respondentów (spadek o 0,1 pkt. proc.).

Podział mandatów. PiS bez większości

Jeżeli wyniki sondażu przełożyć na mandaty, to sytuacja wygląda następująco:

– Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczona Prawica – 202 (33 mniej niż w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku);

– Koalicja Obywatelska – 135 (plus 1);

– Polska 2050 Szymona Hołowni – 55;

– Lewica – 41 (8 mniej niż w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku);

– Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 18 (12 mniej niż w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku);

– Konfederacja Wolność i Niepodległość – 8 (o 3 mniej).

Deklarowana frekwencja wyborcza

Według wyników badania, deklarowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 53 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 września 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 045 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię w wyborach do Sejmu oddadzą głos.

Badanie wykonała pracownia Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl.

Czytaj też:

Ranking zaufania: Duda, Hołownia i Trzaskowski na czeleCzytaj też:

Znacząca zmiana poparcia dla KO. Oto najnowszy sondaż