Blinken: Mamy plan na wypadek użycia broni jądrowej przez Rosję

Stany Zjednoczone ostrzegły przed "katastrofalnymi konsekwencjami" użycia przez Moskwę broni nuklearnej na Ukrainie po tym, jak minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że regiony, w których odbywają się pseudoreferenda, otrzymają pełną ochronę, jeśli zostaną anektowane przez Moskwę.

Włączając do Federacji Rosyjskiej cztery obszary: Ługańsk, Donieck, Chersoń i Zaporoże, Moskwa może przedstawiać próby ich odbicia jako ataki na samą Rosję.

USA zapowiadają "zdecydowaną reakcję"

Prezydent Władimir Putin, który w ubiegł tygodniu ogłosił częściową mobilizację wojskową, powiedział, że jego kraj użyje każdej broni do obrony swojego terytorium. Amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w niedzielę, że USA zareagują na każde użycie broni jądrowej przez Rosję przeciwko Ukrainie i przedstawił Moskwie "katastrofalne konsekwencje", z jakimi Rosjanie się spotkają.

– Jeśli Rosja przekroczy tę granicę, będą miało to dla niej katastrofalne konsekwencje – stwierdził Sullivan w telewizji NBC. – Stany Zjednoczone zareagują zdecydowanie – dodał.

Z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował w wywiadzie dla CBS, że Waszyngton ma plan działania na wypadek, gdyby Rosja użyła broni jądrowej na Ukrainie.

Rosja może użyć broni jądrowej przeciwko Ukrainie?

Według ekspertów Rosja ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Putin daje do zrozumienia, że jest gotów użyć taktycznej broni jądrowej. Eksperci sądzą, że mógłby to być stosunkowo mały ładunek, użyty do zniszczenia np. jednego dużego ukraińskiego miasta, żeby zasiać strach.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny powiedział na początku września, że "istnieje bezpośrednie zagrożenie użycia, w pewnych okolicznościach, taktycznej broni jądrowej przez rosyjskie siły zbrojne".

– Nie można również całkowicie wykluczyć możliwości bezpośredniego zaangażowania wiodących krajów świata w "ograniczony" konflikt nuklearny, w którym perspektywa III wojny światowej jest już bezpośrednio widoczna – dodał szef ukraińskiej armii.

