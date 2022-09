"Czy leci z nami pilot?". Buzek mocno: Nad tym nikt nie panuje

W poniedziałek w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 Buzek mówił o sytuacji ekonomicznej. Według niego, "trudniejsza może być następna zima, bo wypróżnimy do kwietnia magazyny do zera".

– Węgla na świecie jest dosyć, można go sprowadzić z każdego kierunku, tylko trzeba wcześniej o tym pomyśleć. Polska uzależniła się od rosyjskiego węgla, podobnie jak Niemcy od gazu. Często słyszymy, że rząd wytyka palcami Niemców. A kto uzależnił nasz kraj, że nie mamy dzisiaj czym palić w piecach? – pytał europarlamentarzysta.

Bezpieczeństwo Polski

– Polska byłaby bezpieczna, jeżeli chodzi o węgiel, gdybyśmy w kwietniu, zamiast ogłaszać buńczucznie embargo, zrobili to, tak jak Unia Europejska dopiero w sierpniu. Inne państwa członkowskie UE przez cztery miesiące zbierali węgiel na zimę – stwierdził Jerzy Buzek. – Może nie należało wcześniej wyrywać się, ogłaszać swój sukces i oskarżać innych, skoro nie miało się węgla – dodał.

Polityk odniósł się także do kwestii Baltic Pipe. Mimo że duński operator poinformował ostatnio, że gazociąg osiągnie pełną przepustowość miesiąc albo dwa miesiące przed planowanym terminem, to były przewodniczący Parlamentu Europejskiego uważa, iż "informacje dotyczące zapełnienia Baltic Pipe "są niepewne". Zwrócił przy tym uwagę na niskie – jego zdaniem – zaufanie do rządu PiS. – Nad tym nikt nie panuje. Pytanie, czy leci z nami pilot? – zastanawiał się.

Order dla Macierewicza

W poniedziałkowym programie stacji TVN24 Jerzy Buzek skomentował również ostatnie odznaczenie dla Antoniego Macierewicza. – Macierewicz doprowadził do podziału ludzi w Polsce też dzięki temu wyróżnieniu nadzwyczajnemu, a także kierując podkomisją smoleńską – zauważył eurodeputowany.

– Zasługi w czasach Polski komunistycznej były wielkie i należało w wolnej Polsce, na początku, przyznać panu Macierewiczowi to wielkie wyróżnienie. Wtedy by zasługiwał – podkreślił Buzek.

