Meloni premierem Włoch? Rzecznik PiS: Jestem pełen dobrej myśli

Poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości był w poniedziałek gościem audycji Programu 3. Polskiego Radia. Polityk skomentował wyniki exit poll przedterminowych wyborów parlamentarnych we Włoszech.

– Liczymy na rząd, który będzie miał taki pogląd na funkcjonowanie Unii Europejskiej, jaki jest zapisany w traktatach. Unia powinna być zrzeszeniem państw członkowskich. Nie powinna uzurpować sobie dodatkowych kompetencji – mówił Fogiel.

Wybory we Włoszech

Wyniki sondażu exit poll dla włoskiej telewizji RAI wskazują na zdecydowane zwycięstwo centroprawicowej koalicji (od 41 do 45 proc. głosów), która zdobyła tym samym większość parlamentarną. Najwięcej głosów otrzymało ugrupowanie prowadzone przez Giorgię Meloni – Bracia Włosi (22-26 proc.). Ponadto, Liga Matteo Salviniego uzyskała od 8,5 do 12,5 proc., a Forza Italia Silvio Berlusconiego – od 6 do 8 proc. głosów. Wyniki sondażowe dają centrolewicy z Partią Demokratyczną na czele od 17 do 21 proc. głosów. Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd uzyskał 13,5 – 17,5 proc. A tzw. Trzeci Biegun, czyli nowe centrolewicowe ugrupowanie Akcja, zdobyło 6,5 – 8,5 proc. głosów. Jeżeli wyniki oficjalnie się potwierdzą, to premierem kraju najprawdopodobniej zostanie Giorgia Meloni.

W poniedziałkowy poranek na antenie radiowej "Trójki" Radosław Fogiel ocenił, iż "zawsze jest dobrą wiadomością, jeżeli partia zrzeszona w naszej frakcji w Europarlamencie wygrywa wybory". – Jeżeli chodzi o współpracę z Giorgią Meloni, która ma największe szanse na zostanie premierem, to jestem pełen dobrej myśli. Współpracujemy od jakiegoś czasu w ramach Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – powiedział.

Wypowiedź von der Leyen

Rzecznik prasowy PiS odniósł się także do wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która w jednym z wystąpień oznajmiła, że "jeżeli po wyborach parlamentarnych sprawy we Włoszech pójdą w trudnym kierunku, to Komisja Europejska, jak w przypadku Polski i Węgier".

– Próba wpłynięcia na włoskich wyborców nie została dobrze odebrana w tym kraju. Być może Ursula von der Leyen dorzuciła kilka punktów procentowych centroprawicowej koalicji – stwierdził Radosław Fogiel. – Warta uwagi jest reakcja włoskiej klasy politycznej na wypowiedź szefowej KE. W przeciwieństwie do tego, co robi opozycja w Polsce, przedstawiciele socjaldemokracji we Włoszech byli oburzeni i mówili, żeby zostawić wolność wyboru – dodał.

Czytaj też:

"Kończy się nienormalność w UE". Polscy politycy po wyborach we WłoszechCzytaj też:

Sienkiewicz: PiS może wygrać we Włoszech, ale już nie w Rudzie Śląskiej