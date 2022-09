Schwarzenegger skrytykował uzależnienie Europejczyków od rosyjskiej energii

Arnold Schwarzenegger podczas wystąpienia w Monachium skrytykował uzależnienie Europejczyków od rosyjskiej energii.– W związku z wojną na Ukrainie, Europejczycy stali się bardzo narażeni na wszelkie zagrożenia poprzez fakt, że uzależnili się od Rosji w kwestii energii – powiedział polityk.

Jego zdaniem Europa popełniła błąd, rezygnując w latach 70. i 80. ubiegłego wieku z energii jądrowej. – To prawda, że wypadki mogą się zdarzyć w przypadku energii atomowej, ale liczba osób zabitych w wypadkach (...) jest znikoma w porównaniu z tymi, którzy giną z powodu zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatycznych – ocenił Schwarzenegger.

Polityk uważa, że zaletą elektrowni atomowych jest niska emisja dwutlenku węgla. Oświadczył także, że "paliwa kopalniane są wrogiem", a on sam jeszcze jako gubernator Kalifornii chciał stworzyć dobry przykład dla USA i całego świata.

Europa sponsoruje Rosję?

W ostatnich miesiącach polityk zasłynął z wypowiedzi na temat trwającej wojny na Ukrainie. W czerwcu, podczas zorganizowanego przez niego szczytu dot. ochrony środowiska Austrian World Summit, Schwarzenegger zarzucił zachodnim państwom, że te mają krew na rękach, finansując wojnę Rosji. – 1300 pocisków, które Rosja wystrzeliła w kierunku ukraińskich miast w ciągu pierwszych dwóch miesięcy wojny, kosztowało 7,7 mld euro – ocenił hollywoodzki aktor cytowany przez "Bild". Dodał, że to bardzo dużo, ale zwrócił jednocześnie uwagę, że "w tym samym okresie Europa zapłaciła Rosji za paliwo 44 mld euro".

Arnold Schwarzenegger zaapelował: "Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby położyć kres naszej zależności od paliw kopalnych". Podkreślił, że agresja Rosji to kolejny powód, by jak najszybciej zrezygnować ze sprowadzania surowców z tego kierunku.

