"Die Welt" o Polsce: Zbroi się jak żaden inny kraj NATO

Korespondent "Die Welt", Philipp Fritz, wyraził opinię, że kontrakt Polski z Koreą Południową "usuwa w cień inne europejskie plany zbrojeniowe". Zakup przez polski rząd ponad 1000 czołgów, 648 haubic oraz 48 myśliwców FA-50, a także rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego sprawia, że w opinii Fritza "Polska zbroi się jak żaden inny kraj NATO". Dziennikarz napisał, że porozumienie pomiędzy Warszawą a Seulem "zaskoczyło wielu zagranicznych obserwatorów", bowiem Korea Południowa nie należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zdaniem "Die Welt" współpraca pomiędzy dwoma krajami jest efektem wieloletnich starań, czego dowodem mają być słowa polskiego ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, o dążeniu do relacji o "strategicznym charakterze". Gazeta wspomina także wypowiedź prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który w 2015 roku wskazał Koreę Południową jako "wzór azjatyckiego państwa".

Polska jak Korea, Warszawa jak Seul?

"Polscy politycy widzą podobieństwa pomiędzy swoim krajem a Republiką Korei, która w ciągu kilku dekad z biednego państwa stała się jedną z wiodących gospodarek świata" – napisał Fritz. Jego zdaniem Polska od połowy lat 90. jest jedną z najszybciej rosnących dużych gospodarek na świecie.

"Także w Unii Europejskiej Polska jest na czele. Rocznie jej gospodarka rośnie nawet o pięć procent. Kto dziś odwiedza Warszawę z jej szklanymi wieżowcami, obserwuje biznesowe tempo, musi pomyśleć o azjatyckich megamiastach jak Seul" – uważa niemiecki dziennikarz.

Fritz wskazał na jeszcze jedno podobieństwo Polski i Korei Południowej. "To poczucie, że żyje się w niebezpiecznym sąsiedztwie. Podczas gdy przed 24 lutego 2022 roku polskie ostrzeżenia przed agresywną Rosją w Brukseli czy Berlinie często były uważane za przesadę, to obywatele Korei Południowej uchodzili za pełnych zrozumienia. Także oni czują się stale zagrożeni, i to przez sąsiada posiadającego broń atomową, Koreę Północną" – podkreślił Fritz.

Czytaj też:

Wiceszef MON: W październiku do naszej armii trafią BayraktaryCzytaj też:

Błaszczak o polskiej armii: Wydajemy rekordowe sumy