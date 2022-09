"Nie traktuję tego poważnie". Kukiz odpowiada na propozycję spotkania z Ziobrą

W ubiegłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zapowiedział, że "za dwa tygodnie może dojść do spotkania Zbigniewa Ziobry z Pawłem Kukizem". Rozmowy miałyby dotyczyć wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji "sędziego pokoju", co jest jednym ze sztandarowych pomysłów Kukiz'15.

Kaleta zapewnił, że Solidarna Polska "nie torpeduje" rozwiązania proponowanego przez środowisko Kukiz'15. Jednak jak zaznaczył, ma "pewne wątpliwości" w tej sprawie. – Kilka lat temu koncepcja wprowadzenia tej instytucji w Polsce była przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, natomiast my od pięciu lat czekamy na taką generalną reformę sądów. To wszystko z powodu konfliktu z Unią Europejską czeka. Natomiast teraz prowadzimy prace, żeby ta reforma, którą przygotowaliśmy, była ujednolicona, połączona z koncepcją wprowadzenia sądów pokoju – powiedział wiceminister sprawiedliwości.

Polityk poinformował, że prace nad rozwiązaniem "powinny zakończyć się za kilka lub kilkanaście dni". – Wtedy pan minister Ziobro planuje zaprosić przewodniczącego Kukiza, żeby przedstawić mu tę koncepcję. (...) Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni prawdopodobnie będzie możliwość, żebyśmy zaprezentowali pełną ustawę, która łączy te koncepcje – stwierdził wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kukiz: Ziobro ma mój numer

Tymczasem Paweł Kukiz sceptycznie odnosi się do propozycji spotkania z szefem MS. W rozmowie z Interią podkreślił, że zaproszeń z mediów "nie traktuje poważnie". "Pan minister ma mój numer telefonu, więc jeżeli chce się spotkać, może zadzwonić. Liczę jednak na to, że nawet bez konieczności spotkania podkomisja oceni pozytywnie instytucję sędziów pokoju. Moje oczekiwania są jasne, do tego znane szefowi resortu sprawiedliwości. Spotkań było już tak wiele, że nie widzę powodu, aby organizować kolejne. Chyba, że są okoliczności, których nie znam. W to jednak wątpię" – wskazał.

"W listopadzie 2021 r. prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia jej w Polsce. W Zjednoczonej Prawicy pokutuje przekonanie, że to Zbigniew Ziobro blokuje inicjatywę Andrzeja Dudy i Pawła Kukiza" – opisuje Interia.

