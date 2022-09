"Proszę się odczepić!". Polityk PSL nie wytrzymał po pytaniu o Pawlaka

Wicemarszałek Sejm Piotr Zgorzelski był w poniedziałek gościem Beaty Lubeckiej na antenie Radia Zet. W pewnym momencie rozmowy prowadząca poruszyła kwestię umowy gazowej podpisanej swego czasu przez ówczesnego prezesa PSL Waldemara Pawlaka, pytając, czy zostanie on za to wyrzucony z partii. To wywołało u Zgorzelskiego duże emocje.

– Proszę się od pana premiera Waldemara Pawlaka odczepić i cały czas nie uprawiać polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec tego człowieka, dlatego że Waldemar Pawlak nie zrobił nic złego przeciwko polskiej racji stanu, a dużo więcej za uszami mogą mieć politycy Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Zgorzelski.

Co tak rozwścieczyło polityka PSL? W 2010 roku ówczesny wicepremier i minister gospodarki podpisał z Gazpromem skrajnie niekorzystną umowę na dostawy gazu. Na jej mocy Polska płaci za surowiec dużo więcej niż inne kraje Unii Europejskiej. Co więcej, Pawlak chciał podpisania kontraktu aż do 2037 roku, co uzależniłoby Polskę na dziesięciolecia od gazu z Rosji. Na szczęście tak się nie stało, a umowa wygasa 31 grudnia 2022 roku.

Tak dla federalizacji

W dalszej części rozmowy polityk PSL został zapytany o przyszłość Unii Europejskiej. Zgorzelski zadeklarował, że jest zwolennikiem ściślejszej integracji.

– Dla mnie procesy integracyjne są racją stanu nie tylko Europy, ale także Polski. Nasz kontynent musi, jeżeli chce odgrywać jakąkolwiek rolę w wymiarze globalnym, nie może się atomizować – stwierdził.

Zgorzelski powiedział również, że w przeszłości miał inne zdanie na temat federalizacji UE, ale "w obliczu tych zjawisk geopolitycznych, które zostały uruchomione, zmieniam zdanie".

– Uważam, że wspólna armia nie powinna być wykluczająca się w stosunku do armii NATO, która jest fundamentem naszego bezpieczeństwa, bo mogła być dodatkowym komponentem. Dzisiaj uważam, że integracja niepozbawiająca podmiotowości i suwerenności jest racją stanu – wyjaśnił.

