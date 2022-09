Kidawa-Błońska: Są kraje, że ludzie mają funkcje i działają przyzwoicie, ale są też takie kraje jak Polska

Wicemarszałek Sejmu była dzisiaj gościem radiowej Jedynki, gdzie dyskutowała o wyniku wyborów we Włoszech oraz układzie sił w Unii Europejskiej. Prowadzący rozmowę Grzegorz Jankowski postawił tezę, że obecnie w Unii są państwa, którym wolno więcej niż np. Polsce. Jak dodał najwięksi gracze tacy jak Niemcy mogą łamać ustalenia i zasady i nie spotyka ich za to odpowiedzialność, podczas gdy Polska traci unijne fundusze. Kidawa-Błońska nie chciała się zgodzić z takim postawieniem sprawy.

– Są kraje takie, że ludzie mają swoje funkcje i działają przyzwoicie i mają kręgosłupy i są kraje takie jak w Polsce, że czasem te kręgosłupy ludziom giną. Uważam, że jeżeli człowiek działa, teraz myśląc o interesie społeczeństwa, a nie interesie własnym czy swojej partii, działa słusznie. Natomiast u nas ostatnio za bardzo myśli się o interesie jednej partii politycznej – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska w „Sygnałach dnia” PR1.

Dziennikarz dopytywał, kto jej zdaniem decyduje o tym, kto ma kręgosłup, a kto go nie ma. – Sam człowiek w sposób, w jaki działa – stwierdziła.

Kidawa-Błońska: Wyborcy PiS nie przyjmują w tej chwili jeszcze żadnych sygnałów z zewnątrz

W dalszej części rozmowy polityk PO była pytana, dlaczego mimo kolejnych kryzysów rządzący cieszą się wysokim poparciem. Kidawa-Błońska odparła, że Prawo i Sprawiedliwość ma stały elektorat, który "nie przyjmuje w tej chwili jeszcze żadnych sygnałów z zewnątrz".

– Wierzą absolutnie w to co mówi premier Morawiecki, przyjmują to, co mówi prezes Kaczyński i tak naprawdę podejrzewam, że dopiero takie codzienne życie spowoduje, że zaczną ci ludzie widzieć, że sytuacja w naszym kraju wygląda trochę inaczej, ale druga informacja to też jeżeli popatrzymy na to, że jednak ugrupowania opozycyjne, różne ugrupowania opozycyjne mają w tej chwili większość, to znaczy, że pokazuje to, że Prawo i Sprawiedliwość jest w tej chwili na takiej tendencji już spadkowej, że już nie będzie mogło odzyskać tego, co miało parę lat temu – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.