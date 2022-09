Brytyjski MON: Putin wygłosi przemówienie do obu izb parlamentu

Od 23 września w Donieckiej Republice Ludowej, Ługańskiej Republice Ludowej, Zaporożu i Chersoniu prowadzone są "referenda", w sprawie przyłączenia tych regionów do Rosji.

21 września Władimir Putin ogłosił "częściową mobilizację" wojskową. Rosyjski prezydent wystąpił wówczas z krótkim orędziem, w którym ponownie straszył Zachód użyciem broni atomowej.

Putin wygłosi przemówienie?

Według ustaleń brytyjskiego ministerstwa obrony, kolejne przemówienie Putina będzie miało miejsce po zakończeniu "referendów" w częściowo okupowanych regionach. Tym razem wystąpienie nie będzie miało formy orędzia do narodu, lecz mowy do parlamentu. Według brytyjskiego MON Putin ogłosi przystąpienie okupowanych terytoriów do Federacji Rosyjskiej. Przemówienie miałoby być wygłoszone 30 września.

"Władze liczą, że ogłoszenie aneksji będzie postrzegane jako potwierdzenie «specjalnej operacji wojskowej» i utrwali patriotyczne poparcie dla konfliktu" – przewiduje resort obrony Wielkiej Brytanii.

Kremlowi ma bowiem zależeć na wyciszeniu negatywnych nastrojów społecznych będących następstwem mobilizacji.

Zełenski zwrócił się do Rosjan

W reakcji na ogłoszoną mobilizację prezydent Zełenski skierował do Rosjan, którzy poddadzą się na polu walki trzy zapewnienia.

– Po pierwsze, będziesz traktowany w cywilizowany sposób, zgodnie ze wszystkimi konwencjami. Po drugie, nikt nie będzie znał okoliczności twojego poddania się, nikt w Rosji nie będzie wiedział, że twoje poddanie się było dobrowolne. I po trzecie, jeśli boisz się wrócić do Rosji i nie chcesz wymiany, znajdziemy sposób, aby to również zapewnić – zapewnił ukraiński prezydent. – Ukraina zrobi wszystko dla swojego zwycięstwa. I każdy obywatel Rosji powinien zrozumieć: żadne sztuczki nie pomogą okupantowi – powiedział.

