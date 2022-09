Ukrainka do Rosjan: Zabijemy was wszystkich. Legalnie

Swój tekst, adresowany do objętych mobilizacją rosyjskich żołnierzy, opublikowała na blogu na portalu „Ukraińska Prawda”. „My naprawdę was wszystkich zabijemy. Przy czym zrobimy to zgodnie z prawem. Legalnie. W pełnej zgodzie z normami prawa międzynarodowego” – oznajmia Zakrewśka. Dodaje, że zginą wszyscy, którzy przekroczą granicę Ukrainy i nie złożą broni.