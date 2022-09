Buda: W sprawie podatku od nadmiarowych zysków nic nie jest przesądzone

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy przypomniał, że rozwiązania w tym zakresie przygotowuje Komisja Europejska.

– Nie zostało jeszcze przesądzone, w którym kierunku adresować podatek i jakie podmioty zostaną nim objęte. (…) Nie ma żadnej ustawy w tej sprawie – powiedział Waldemar Buda w środę w Radiu Zet, cytowany przez ISBnews.pl.

Podatek od ponadmiarowych zysków

Minister rozwoju i technologii przypomniał, że propozycje rozwiązań ws. podatku od ponadmiarowych zysków przygotowuje obecnie Komisja Europejska, która ma je przedstawić w najbliższy piątek. Z kolei w przyszłym tygodniu, 6-7 października br., mają być one przedmiotem obrad Rady Europejskiej. Podkreślił też, że nie ma jeszcze żadnego projektu ustawy w tej sprawie.

– Dzisiaj jest propozycja, jedna z propozycji przygotowana przez pana wicepremiera Jacka Sasina i jest na ten temat dyskusja, więc ja bym tutaj uspokajał. Nie ma żadnych przesądzeń. Będzie to debata na poziomie Rady Ministrów, na poziomie politycznym i dopiero decyzja Komisji, a później, co ona proponuje w tej sprawie i my podejmiemy decyzję – stwierdził Waldemar Buda. Pytany o proponowaną wysokość podatku, polityk stwierdził: "Ja bym się nie bał tutaj wartości 50 proc., jeżeli mówimy o gigantycznych zyskach, które niektóre firmy wypracowały. Bardziej trzeba myśleć o tym, do jakiej grupy to adresować. Bo jeżeli ktoś zarabiał 3 mld złotych, a następnego roku zarobił 7 mld złotych i nie zmienił nic w swojej produkcji, to takie działanie jest uzasadnione".

Nowa propozycja

Kilka dni temu minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował że złożył propozycję wprowadzeniu 50-procentowego podatku od nadmiarowych zysków, który miałby dać budżetowi państwa ponad 13 mld złotych. Środki te miałyby zostać wykorzystane na pokrycie przede wszystkim kosztów tzw. zamrożenia cen energii. Podatek miałby dotyczyć m.in. spółek energetycznych.

Z kolei według niektórych mediów, podatek ten miałby objąć nie tylko spółki energetyczne, ale wszystkie firmy, włącznie z prywatnymi, zatrudniające powyżej 250 osób.

