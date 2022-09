Winnicki do PiS: Z jednego problemu ładujecie nas w drugi. Wasz projekt jest do kosza

W środę rozpoczęło się 62 posiedzenie Sejmu. W ramach prac parlamentarnych odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy dotyczącej przeniesienia wyborów samorządowych na 2024 rok. Zgodnie z harmonogramem głosowanie powinno odbyć się jesienią przyszłego roku. Projekt zakłada przedłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

Hreniak: Uniknąć chaosu organizacyjnego

Reprezentujący PiS poseł Paweł Hreniak uzasadniał z mównicy sejmowej, że należy dochować wszelkich starań, by utrzymać przejrzystość finansowania obu kampanii, co będzie łatwiejsze, w sytuacji, kiedy wybory parlamentarne i samorządowe zostaną przeprowadzone osobno.

– Ten projekt daje nam możliwość uniknięcia bardzo poważnych komplikacji, które z dużym prawdopodobieństwem służyłyby podważaniu wyniku wyborczego i podważaniu legalności władzy. Na taką sytuację nigdy nie powinniśmy sobie pozwolić, a w szczególności teraz gdy za naszą wschodnią granicą mamy działania wojenne – mówił w Sejmie Hreniak.

Winnicki: Projekt przesunięcia wyborów do kosza

W imieniu Konfederacji głos zabrał poseł Robert Winnicki.

– W 2018 roku, nie tylko zmieniliście ordynację w wyborach samorządowych, ale była to też rocznica stulecia niepodległości. O tym, że będzie stulecie niepodległości, wiedzieliśmy już od II RP, a mimo to, ta rocznica was zaskoczyła. I nie przygotowaliście nic. Mimo że wiadomo było, że ono będzie – mówił prezes Ruchu Narodowego.



– W 2018 roku, na początku, wiadomo było, że jeśli wydłużycie kadencję samorządów do 5 lat, to na jesieni 2023 roku zbiegną się wybory samorządowe z parlamentarnymi. To było wtedy wiadomo. I przypominam sobie, jak z tej mównicy w 2018 roku mówiłem o tym, że kilka godzin wcześniej wrzuciliście w pracach komisji kilkadziesiąt poprawek do zmienianej ordynacji. (…) Mówiłem wtedy, że nie wiem, nad czym będziemy głosowali. Wy i tak macie większość, przegłosujecie, co chcecie. Problem jest taki, że nie wiecie, nad czym głosujecie. Nie macie pojęcia, co wtedy zapisaliście w tej ustawie. Zrobiliście taki kipisz, taką legislacyjną biegunkę, że samu nie byliście w stanie tego ogarnąć – powiedział Winnicki.



– To jest niepoważne, ale niestety świadczy o tym, jakie jest wasze podejście do spraw państwowych, jakie jest wasze podejście do spraw administracyjnych. I co teraz nam proponujecie? Proponujecie nam ustawę, która przesuwa z wyborów parlamentarnych wybory samorządowe na wybory europarlamentarne. (…) Z jednego problemu ładujecie nas w drugi problem. Polskę, samorządy, wszystkie komisje wyborcze. To jest totalnie niepoważne. Ten projekt nadaje się do kosza, ponieważ jest kolejną niepoważną fuszerką legislacyjną z waszej strony – powiedział parlamentarzysta Konfederacji.



Czytaj też:

PiS chce przełożyć wybory. Polacy nieCzytaj też:

Prof. Dudek: Powód to komfort i wygoda PiS, które ma w nosie przepisy i ducha Konstytucji