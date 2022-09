"Sikorski z Platformą po raz kolejny wszystko psują". Jaki: Ogromny skandal

W ostatnich dniach doszło do wycieków gazu z Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Zdarzenia są badane przez specjalistów jako potencjalne celowe ataki, jednak duża część komentatorów i ekspertów nie ma wątpliwości, że były to akty sabotażu.

Tymczasem były szef MSZ Radosław Sikorski opublikował we wtorek na Twitterze wpis, który sugeruje, że za całą sytuację są odpowiedzialne... Stany Zjednoczone. Słowa europosła PO wywołały burzę w internecie.

Prorosyjska Platforma

Wpis Sikorskiego jest elementem prorosyjskich działań Platformy Obywatelskiej, tak uważa polityk Solidarnej Polski Patryk Jaki. Podczas środowej konferencji europoseł przekonywał, że "to, co wczoraj napisał [Sikorski - przyp.red.], wpisuje się w szereg działań Platformy". Zdaniem Jakiego, wpis polityka PO "przechodzi wszelkie granice wyobrażenia w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy".

– Dlatego trzeba sobie powiedzieć wprost – PO to jest po prostu partia onuc, rosyjskich – powiedział Jaki.

– Jednym słowem: PO – partia onuc. To, co wczoraj zrobił Sikorski, dokładnie wpisuje się w to, co Platforma Obywatelska robiła przez te wszystkie lata. Mianowicie sugerowanie, że najważniejszy członek NATO zaatakował Nord Stream 2 to proszę państwa w czyim to jest interesie? W czyim interesie dzisiaj są takie komunikaty? Na Kremlu strzelają korki od szampana – mówił dalej Jaki.

Polityk mówił dalej, że "nikt tak nie kompromituje Polski, jak politycy Platformy Obywatelskiej". Wskazywał na ogromną pracę, jaką po rozpoczęciu przez Rosję agresji na Ukrainę wykonało polskie państwo oraz społeczeństwo, "żeby pokazać polski dobry wizerunek, polski wizerunek antyrosyjski".

– I właśnie Sikorski z Platformą po raz kolejny to wszystko psują. To jest po prostu ogromny skandal – mówił europoseł Solidarnej Polski.

