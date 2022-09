Trump ostrzega przed dalszą eskalacją i proponuje mediacje

Do wycieków gazu z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło w poniedziałek. Prowadzące z terytorium Federacji Rosyjskiej do Niemiec gazociągi Nord Stream zostały przerwane w trzech miejscach w okolicach duńskiej wyspy Bornholm. Na ten moment nie wiadomo, jaka jest przyczyna zdarzenia.

Sytuacja jest jednak poważna. Świadczy o tym m.in. fakt, że w piątek, na wniosek Rosji, zbierze się w tej sprawie Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Trump chce pośredniczyć w mediacjach

Do dyskusji za pośrednictwem swojego portalu społecznościowego TRUTH Social, włączył się Donald Trump. Były amerykański prezydent zabrał głos w środę. Trump ostrzegł, że sprawa wybuchów na Nord Stream mogą one doprowadzić do dalszej eskalacji i wojny.

W kilku postach Trump wyraził swoje zaniepokojenie uszkodzeniem krytycznego podmorskiego gazociągu Nord Stream między wschodnią Rosją a Europą i wezwał przywódców politycznych Stanów Zjednoczonych do zachowania "chłodu, spokoju i suchości".

Były prezydent USA zasugerował, że mógłby potencjalnie przewodzić wysiłkom na rzecz pośrednictwa w zawarciu umowy.

"Nie pogarszajcie sprawy z wybuchami rury. Bądźcie strategiczni, bądźcie mądrzy (błyskotliwi!), doprowadźcie do wynegocjowanego porozumienia TERAZ. Obie strony tego potrzebują i chcą. Stawką jest cały Świat. Stanę na czele grupy???" – napisał polityk.

Przypomnijmy, że zdaniem Trumpa i jego zwolenników, Putin nigdy nie przeprowadziłby inwazji na Ukrainę, gdyby ten nadal był prezydentem.

