Gen. Koziej: Putin rozpoczął nowy etap wojny

– Jeżeli uszkodzenie Nord Stream I i Nord Stream II było celowym i świadomym działaniem, to wpisze się jako przykład niszczenia infrastruktury krytycznej poza terenem stron, które prowadzą ze sobą wojnę. To jest poszerzanie trwającego konfliktu o kolejny wymiar: wojny zastępczej pomiędzy Rosją a Zachodem – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który odniósł się tym samym do spekulacji, że za atakami na gazociągi stoją Rosjanie.

Gen. Koziej stwierdził, że w trakcie zaplanowanej na piątek sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, Putin wykorzysta działania na Morzu Bałtyckim do wszczęcia nowej fazy w ramach tzw. wojny hybrydowej. – Pierwsze co zrobi, to podczas najbliższego wystąpienia wskaże, że Rosji grożą niebezpieczeństwa. Zdarzenie na Bałtyku na pewno zostanie wykorzystane w ramach wojny informacyjnej – powiedział wojskowy.

Jego zdaniem w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych ataków, które "są wpisane w hybrydowe formy prowadzenia wojny podprogowej". Generał podał przykład ataków w przestrzeni cybernetycznej. Ich zaletą, z perspektywy sprawcy, jest bardzo trudne, "wręcz niemożliwe" znalezienie winnego.

Czwarty wyciek z Nord Stream

Przypomnijmy, że w czwartek rano szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała o wykryciu czwartego wycieku z gazociągu Nord Stream. Gazeta "Svenska Dagbladet" cytuje służby, które podały, że znaleziono czwarty wyciek w uszkodzonym na początku tygodnia niemiecko-rosyjskim gazociągu Nord Stream.

Kolejna dziura znajduje się pomiędzy dwoma wyciekami na Nord Stream 1 na wysokości miejscowości Simrishamn. Według doniesień ma ona 200 metrów średnicy.

– Dwie z tych czterech nieszczelności znajdują się w szwedzkiej strefie ekonomicznej – powiedziała rzeczniczka straży przybrzeżnej Jenny Larsson. Dwie pozostałe dziury znajdują się w duńskiej strefie ekonomicznej.

