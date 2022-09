Budka: Wpis Sikorskiego był głupi

Były szef MSZ Radosław Sikorski zasugerował kilka dni temu, że za wycieki z Nord Stream odpowiadają Amerykanie. Wpis byłego szefa polskiej dyplomacji zostać entuzjastycznie przyjęty przez rosyjską propagandę oraz ostro skrytykowany przez przedstawicieli amerykańskiej administracji oraz polskie władze.

Budka krytykuje wpis Sikorskiego

O kontrowersyjne zachowanie Sikorskiego w Radiu Plus zapytano przewodniczącego klubu KO Borysa Budkę.

– Można więc mieć wątpliwości czy Sikorski jest poważnym politykiem – mówił prowadzący audycję dziennikarz. – Musi bardziej myśleć nad tym co pisze. Już napisał wczoraj, że to była robocza hipoteza i czeka na ustalenia duńskiego śledztwa. To kończy sprawę – skomentował w odpowiedzi Budka.

Lider KO został również zapytany czy europoseł poniesie w związku ze swoim wpisem konsekwencje partyjne.

– Wycofał, wyjaśnił, głupi wpis, będzie uważał. Jak ktoś głupio pisze, to musi ponosić tego konsekwencje – odpowiedział Budka.

– Partyjnych konsekwencji nie będzie, za twity nie karzemy. Była poważna rozmowa Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim, w jej konsekwencji Radosław Sikorski napisał wyjaśnienia. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to był niepoważny wpis, niepotrzebny wpis i osoba z taką wiedzą nie powinna sobie pozwolić na takie słowa – dodał lider PO.

Tłumaczenie Sikorskiego

Kiedy były szef MSZ opublikował na Twitterze wpis, który sugeruje, że za wyciekami z gazociągu Nord Stream są odpowiedzialne Stany Zjednoczone, sprawę komentowali polscy i amerykańscy politycy, a na Sikorskiego spadła fala krytyki (jego wpis powielają w mediach społecznościowych m.in. wysocy rangą rosyjscy urzędnicy).

Tymczasem tłumacząc się, polityk napisał: "Psychoprawicy trzeba tłumaczyć" i wyjaśnił z czego wynika jego wpis z "podziękowaniami" dla Stanów Zjednoczonych.

We wpisie europoseł KO przytoczył wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena z początku lutego br., przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, dotyczące Nord Stream 2. – Jeśli Rosja przeprowadzi inwazję, nie będzie więcej Nord Stream 2 – mówił wówczas Biden po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

