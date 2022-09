Wiceszef MSWiA: Należy śledzić komunikaty Państwowej Agencji Atomistyki

– W tej chwili nic nie wskazuje na to, by miało dojść do jakiejkolwiek formy skażenia radioaktywnego, a w konsekwencji do suplementacji jodkiem potasu – zapewnił Błażej Poboży.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji był w czwartek gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1.

Jodek potasu

– Rozprowadzanie jodku potasu po Polsce, jakie prowadzimy od kilku tygodni, są konsekwencją decyzji podjętej przez kierownictwo naszego resortu po tym, jak doszło do pierwszych walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Kierując się z jednej strony – bezpieczeństwem obywateli, a z drugiej – rutynowymi procedurami wynikającymi z zasad ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, podjęliśmy decyzję o dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W ramach województw wojewodowie w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego będą decydowali każdorazowo o najlepszym w każdej miejscowości sposobie dystrybucji. Szkoły wydają się naturalnym miejscem – mówił Błażej Poboży.

Jak stwierdził wiceszef MSWiA, "tylko w Warszawie są nieporozumienia związane z tym faktem". – Dementuję informację, jakoby tabletkę mogła otrzymać wyłącznie osoba zameldowana w Warszawie. To nieprawda. Tabletkę otrzyma każdy, kto jej potrzebuje, wyłącznie w sytuacji zagrożenia napromieniowaniem radioaktywnym, co podkreślamy. Ale też nie każdy powinien ją przyjąć – powiedział. I dodał: "Wystarczy tabletek dla wszystkich, którzy będą jej potrzebowali. Szkoły będą tylko miejscem dystrybucji. Nikt nie oczekuje, że w szkole będą one podawane". – Tabletkę o różnej dawce, w zależności głównie od wieku, należy przyjąć od 24 godzin przed planowaną ekspozycją na bezpośrednie oddziaływanie radioaktywnego jodu do dwóch godzin po rozpoczęciu tej ekspozycji – poinformował wiceminister.

Czytaj też:

Alarmujący komunikat ambasady USA w MoskwieCzytaj też:

Polska wpuści uciekających Rosjan? Jednoznaczne słowa wiceszefa MSWiA