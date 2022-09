"To chaos". Dziennikarz o ucieczce Rosjan do Gruzji

Po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił "częściową mobilizację wojskową", w wielu rosyjskich miastach wybuchła fala demonstracji. Tysiące Rosjan próbuje za wszelką cenę uciec za granicę.

Bez pieniędzy i samochodów

– Ludzie porzucają samochody, niektórzy nie mają pieniędzy, są zdesperowani, przyjeżdżają z jednym plecakiem – relacjonuje gruziński dziennikarz Aleksandre Keszelaszwili.

Dziennikarz tłumaczy, że na kontrolowanej przez Tbilisi części granicy gruzińsko-rosyjskiej działa jedno przejście graniczne Lars, które jest bardzo zatłoczone. Prowadzi do niego droga z Osetii Północnej w Rosji do regionu Kazbegi. Jest to górzysty teren, droga jest wąska, a okolica nie jest zaludniona. Jak dodaje dziennikarz, wszędzie widać uciekinierów.

Zmęczeni i zdesperowani

– Dwóch mężczyzn powiedziało mi, że szli przez cztery dni, dziewięć godzin stali w kolejce. Widać było, że wiele osób było zmęczonych, zdesperowanych. (...) Niektórzy mówili, że nie wiedzą, jak długo zostaną w Gruzji, nie wiedzą, gdzie się zatrzymać – twierdzi Keszelaszwili i dodaje, że to, co się dzieje na granicy, to chaos.

Niektórzy Gruzini uważają, że za późno dla Rosjan na ucieczkę. Powinni opuścić bowiem swój kraj wcześniej w ramach protestu przeciwko wojnie. W środę blisko przejścia granicznego odbyła się manifestacja pod hasłem: "Rosjanie, nie jesteście tu mile widziani. Wracajcie do domów".

Jak dodaje dziennikarz, większość Rosjan deklaruje, że zmierza do Tbilisi. Część Rosjan, która zostawiła swoje samochody w kraju, a ma pieniądze przy sobie, korzysta z usług czekających po stronie gruzińskiej taksówkarzy. Ze względu na to, że ceny za przejazdy są bardzo wysokie, niektórzy wybierają podróż pieszo albo próbują złapać stopa.

