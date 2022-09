Wysokie ceny energii. Cymański: Działamy w szczególnych warunkach

Poseł Solidarnej Polski gościł w czwartek na antenie "Poranka" Siódma 9. Prowadzący Marcin Fijołek poruszył m.in. temat drastycznych wzrostów cen energii i zapytał swojego gościa, jaki rząd ma pomysł na rozwiązanie tego problemu. – Czy leci z nami jeszcze pilot – spytał.

Cymański przyznał, że sytuacja jest trudna, ale doda, że chciałby uspokoić widzów. – Są bardzo różne pomysły i propozycje walki z wysokimi cenami energii. Musimy pamiętać, że działamy w szczególnych, ekstraordynaryjnych warunkach. Prawdą jest, że wiele uregulowań unijnych nie pozwala stosować tego, co byśmy chcieli. Przykład to pomoc dla firm. Unia Europejska np. twardo narzuca limity pomocy przedsiębiorstwom energochłonnym. Najważniejszym natomiast tematem jest pomoc dla milionów zwykłych ludzi. (…) Szaleństwem jest to, co obecnie się dzieje z cenami energii na świecie. Nasze pomysły i wprowadzane rozwiązania służą wsparciu polskich domów – powiedział poseł.

Cymański: Rząd musi odpowiadać za budżet

W dalszej części programu prowadzący zapytał o ceny węgla, szczególnie ostatnich wypowiedzi premiera Morawieckiego o reglamentacji i prezesa Kaczyńskiego, który oznajmił podczas spotkania w Siedlcach, że "zamiast kupowania trzech ton węgla można kupić 1,5".

Poseł przyznał, że zapowiedzi typu węgiel za 1 tys. zł nie sprawdziły się. – Przyjmuje krytykę. My nie aniołki, ani nie idealni. Rzeczywiście te zapowiedzi rodzą wrażenie, że to jest chwiejne, że nie dotrzymujemy słowa. (…) Natomiast trzeba przyznać, jeśli ktoś uważa, że zrobiłby to lepiej, szybciej, to byłaby inflacja mniejsza, byłoby po staremu, można tak uważać. (...) Ataki są bezpardonowe, nie będę zaprzeczał faktom, ale zmieniamy, staramy się wprowadzać w naszej ocenie lepsze rozwiązania – powiedział Cymański.

Poseł podkreślił, że opozycja chce być bardzo hojna, ale rząd musi odpowiadać za budżet. – Dlatego nie możemy iść tak daleko, jakby ktoś chciał. To są gigantyczne wydatki – mówił Cymański.

Polityk dodał, że z jego wiedzy uzyskanej w poszczególnych ministerstwach wynika, że węgla powinno wystarczyć.

