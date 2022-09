Żaryn: Pseudoreferenda posłużyły do kolejnego ataku na Polskę

W ostatni wtorek na okupowanych terenach Ukrainy zakończyły się "referenda" za przyłączeniem obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do terytorium państwowego Federacji Rosyjskiej. Nie powinno być zaskoczeniem, że według rosyjskich władz, zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za włączeniem ukraińskich terenów do Rosji. Społeczność międzynarodowa podważa jednak wiarygodność głosowania. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz część państw członkowskich Unii Europejskiej już zapowiedziały, iż nie uznają wyników głosowania. Jednoznaczny komunikat w tej sprawie wydało także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pseudoreferenda a ataki na Polskę

Zdaniem Stanisława Żaryna, "Kreml prowadzi ofensywę informacyjną przeciwko Polsce i innym sojusznikom Ukrainy. Organizacja pseudoreferendum na terenach okupowanych przez Rosjan posłużyła do przeprowadzenia kolejnego ataku rosyjskiej propagandy na Polskę". Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej umieścił w czwartek na portalu społecznościowym Twitter komunikaty w tej sprawie w językach polskim oraz angielskim.

"Władze okupacyjne ustanowione przez Rosję na terenach wschodniej Ukrainy »poinformowały«, że udaremniły »ukraińską sieć agentów« przygotowujących zamachy terrorystyczne podczas pseudo-głosowania. Artykuły na ten temat wykorzystują zdjęcia dokumentów rzekomych terrorystów. Media propagandowe zwracają przy tym uwagę na dowód pobytu wskazanych osób w Polsce i Czechach. Okupacyjne władze Doniecka twierdzą, że zatrzymani to terroryści, którzy mieli być szkoleni w Polsce i Czechach przez »zagranicznych i ukraińskich specjalistów« – przekazał Stanisław Żaryn. Jak stwierdził, opisane doniesienia to "prowokacja informacyjna", a także "kolejny przykład wykorzystywania wątku »terroryzmu« do opisywania wojny przeciwko Ukrainie".

