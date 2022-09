"To była zdrada". Błaszczak do opozycji: Likwidowaliście jednostki wojskowe

W czwartek Błaszczak zabrał głos z mównicy sejmowej. Jak zauważył, w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy "naprawił wszystkie te błędy, które popełniła koalicja PO – PSL".

Zdaniem szefa MON, podstawowym błędem Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego były działania dotyczące polskich jednostek wojskowych.

Błaszczak ostro: To była zdrada stanu

– Podstawowy błąd koalicji PO – PSL, wynikający nie wiem z czego – czy z głupoty, czy z jeszcze gorszych przyczyn, polegał na tym, że likwidowaliście jednostki wojskowe w Polsce, szczególnie na wschód od Wisły – powiedział Mariusz Błaszczak w Sejmie.

– Zapraszaliście agresora do tego, żeby do Polski wszedł. To była zdrada, to była zdrada stanu. My te błędy naprawiliśmy. Wojsko Polskie jest z roku na rok liczniejsze, jest uzbrajane w nowoczesną broń i dzięki temu Polska jest bezpieczna – stwierdził wicepremier i minister obrony narodowej.

Stosunek rządów do polskiego wojska

W przeszłości szef MON mówił jednoznacznie, że w jego odczuciu, poprzednie ekipy rządzące w Polsce likwidowały jednostki wojskowe i nie modernizowały wojska. Zdaniem minister, wynikało to z braku należytej dbałości o potencjał obronny kraju. – Co łączy ludzi z Lewicy, PO i PSL? To, że kiedy rządzili, to likwidowali jednostki wojskowe. Szczególnie zły był 2011 rok, kiedy na wschodzie naszego kraju zlikwidowano bardzo wiele jednostek. Wówczas rządziła koalicja PO – PSL, Donald Tusk był premierem – wskazał polityk Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Telewizją Polską.

W swoich wystąpieniach medialnych Mariusz Błaszczak zaznaczał także, iż polskie oddziały wojskowe za rządów PiS są w coraz większym stopniu skoordynowane z wojskami sojuszniczymi, co ma zapewnić naszemu krajowi dostateczne argumenty odstraszające Federację Rosyjską od potencjalnego ataku.

