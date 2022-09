Kompromitacja Sikorskiego. Tymczasem dziennikarka "Newsweeka": Kandydat na prezydenta

We wtorek Sikorski skomentował na Twitterze wycieki z gazociągu Nord Stream słowami "Thank you, USA". Post zilustrował zdjęciem, na którym widać gaz bulgoczący na powierzchnię morza. Wpis eurodeputowanego wywołał falę krytyki nie tylko w Polsce. Odniósł się do niego nawet Departament Stanu USA, nazywając sugestie polityka PO "rosyjską dezinformacją".

W środę Sikorski próbował się usprawiedliwić. W kolejnych wpisach tłumaczył, że uszkodzenie Nord Stream "zawęża pole manewru Putina" i "jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy, będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Jamał". Ostatecznie były szef MSZ usunął kontrowersyjnego tweeta.

Grochal: Sikorski to lepszy kandydat na prezydenta od Trzaskowskiego

Tymczasem dziennikarka tygodnika "Newsweek" twierdzi, że to właśnie Radosław Sikorski jest dobrym kandydatem Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta.

– Nie wiem, czy Trzaskowski byłby dobry kandydatem na prezydenta. Byłby świetnym ministrem spraw zagranicznych, objąć jakąś funkcję w UE, ale na prezydenturę ma jeszcze czas. Myślę, że Tusk, albo Sikorski byliby lepszymi kandydatami na prezydenta – powiedziała Renata Grochal na antenie Radia Zet dwa dni po tym, jak Sikorski wywołał międzynarodową burzę.

– Trzaskowski jest przyszłością PO. Dziś Tuskowi ataki PiS i Telewizji rządowej – bardziej mu to pomaga, niż szkodzi w elektoracie opozycyjnym. Tusk musi zmobilizować partię, zbudować porozumienie opozycji – oceniła komentatorka. – Trzaskowski Campusem Polska mógł wiele zyskać. Tam był debata, której od lat w Polsce nie mamy. Młodzi ludzie są zniechęceni, międzypartyjną nawalanką i to był powiew świeżości – przekonywała Renata Grochal.

