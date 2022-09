Witczak o Sikorskim: Nie znam drugiego tak antykremlowskiego polityka

Doszło do wycieków gazu z Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Zdarzenia są badane przez specjalistów jako potencjalne celowe ataki. – Nie ma wątpliwości, że były to eksplozje – powiedział sejsmolog, wykładowca w szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmicznej SNSN Bjorn Lund, cytowany przez agencję informacyjną Reuters.

Tymczasem były szef MSZ Radosław Sikorski opublikował na Twitterze wpis, który sugerował, że za całą sytuację są odpowiedzialne Stany Zjednoczone. Widać na nim wyciek z gazociągu i podpis: "Dziękuję USA".

W obronie Sikorskiego

– To nie był alkotweet, jest to wpis niefortunny, ale nie będzie miał żadnego poważniejszego wpływu na losy świata i losy Polski – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak na antenie RMF FM.



Witczak dodał też, że "nie zna drugiego tak antykremlowskiego polityka jak Radosław SIkorski" oraz, że "jego pasją było przestrzeganie przed złymi relacjami różnych państw z Rosją".

Reakcja byłego szefa MSZ

W środę, dzień po zamieszczeniu kontrowersyjnego wpisu, Sikorski próbował się usprawiedliwić. W kolejnych wpisach tłumaczył, że uszkodzenie Nord Stream "zawęża pole manewru Putina" i "jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy, będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Jamał".

Następnie polityk usunął swój wpis o udziale USA w uszkodzeniu gazociągów.

Budka zdecydowanie

– Wycofał, wyjaśnił, głupi wpis, będzie uważał. Jak ktoś głupio pisze, to musi ponosić tego konsekwencje – powiedział szef klubu KO Borys Budka na antenie Radia Plus.

– Partyjnych konsekwencji nie będzie, za tweety nie karzemy. Była poważna rozmowa Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim, w jej konsekwencji Radosław Sikorski napisał wyjaśnienia. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to był niepoważny wpis, niepotrzebny wpis i osoba z taką wiedzą nie powinna sobie pozwolić na takie słowa – dodał polityk.

Czytaj też:

Kompromitacja Sikorskiego. Tymczasem dziennikarka "Newsweeka": Kandydat na prezydentaCzytaj też:

Kreml "dziękuje" Sikorskiemu za jego wypowiedzi? Niepokojące sugestie polityków PiS