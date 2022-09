Sobolewski: W tej chwili nie ma tematu rekonstrukcji rządu

W czwartek politycy z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w Pułtusku. Według medialnych doniesień prezes partii Jarosław Kaczyński zdecydowanie wykluczył rekonstrukcję rządu, w tym zmianę na stanowisku premiera.

Sobolewski o rekonstrukcji

W podobnym tonie wypowiadał się w piątek sekretarz generalny PiS. Krzysztof Sobolewski był gościem radia WNET. Polityk zapowiedział, że w najbliższym czasie partia nie planuje zmian w rządzie.

– Zmian w rządzie, rekonstrukcji nie ma w tej chwili i nie ma takiego tematu, natomiast jeśli byłyby jakieś zmiany, to jest to naturalne w polityce. To perspektywa pewnego pewnie czasu, więc jeśli coś miałoby się zadziać, to będzie to wynikało z tego, że każdy ma swoje zadania i wykonanie jest podstawą do oceny politycznej – powiedział Sobolewski.

Polityk mówił także o czwartkowym posiedzeniu klubu. Jak przyznał, podczas spotkania dało się odczuć "lekki powiew optymizmu", a dyskusje trwały "dosyć długo". Prace koncentrowały się na podsumowaniu "pewnego etapu" i wyznaczeniu nowych celów, które pozwolą partii, "aby za rok stanąć jak równy z równymi w wyborach z opozycją".

– Rząd zadania ma wyznaczone i realizacja tych zadań będzie podstawą oceny zarówno rządu, w najbliższym czasie, jak i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Te zadania dotyczą oczywiście rządu głównie, ale całego obozu ZP i od ich wykonania i ich oceny zależą dalsze decyzje polityczne – tłumaczył Sobolewski.

Objazd kraju

Sekretarz generalny partii mówił także o wznowieniu objazdu kraju przez Jarosława Kaczyńskiego. W najbliższy weekend prezes PiS odwiedzi Pomorze Zachodnie.

– Systematycznie patrzymy na to, że wszędzie jest Polska, tu nie chodzi czy trudniejszy czy łatwiejszy teren. Są zaplanowane kolejne wyjazdy. Jest to, nie ukrywam tego, taka wstępna prekampania – powiedział.

